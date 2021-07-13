Киев, , 20:30 — REGNUM Глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский согласился возглавить МВД Украины после отставки с этой должности Арсена Авакова.

Об этом он заявил на брифинге после заседания фракции «Слуга народа» вечером 13 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Монастырский заявил, что это было самое сложное решение в его жизни.

«Я понимаю, на какую жертву иду — как человек, как личность, как политик, но я сделал выбор и буду претендовать», — сказал депутат.

Он отметил, что 14 июля профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление Авакова, а 15 июля состоится голосование об отставке. Сразу после этого Рада начнёт процесс назначения нового министра.

В свою очередь, народный депутат «Слуги народа» Александр Качура заявил, что фракция поддержала кандидатуру Монастырского, которую предложил президент Зеленский.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности.