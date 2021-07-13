Киев, , 20:12 — REGNUM Сегодня, 13 июля, состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана и заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, который временно возглавил американское посольство в Киеве.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, главной темой беседы была военно-политическая составляющая будущего визита президента Владимира Зеленского в США.

Также собеседники обсудили расширение двусторонней договорной базы; расширение многосторонней договорной базы и военно-техническое сотрудничество. Никаких подробностей об этом министерство обороны Украины не сообщает.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кент провел встречу с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, а сегодня стало известно, что министр подал заявление об отставке.