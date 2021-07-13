Иркутск, 13 июля, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере пяти миллионов рублей определено судом для бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова, сообщили 13 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

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Бывший судья признан виновным в совершении двух преступлений, подпадающих под статью о получении взятки. Приговор вступил в законную силу.

Согласно решению суда, Новокрещенов в 2017 году получил через посредника две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей. Деньги он получил в обмен на отмену постановлений нижестоящих судей.

Судье заплатили, чтобы он прекратил дело о невыполнении водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и дело об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Оба дела административные.