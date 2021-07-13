Москва, 13 июля, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Об этом условились в ходе встречи главы России и Белоруссии, сообщил 13 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Комментируя итоги завершившихся переговоров в Санкт-Петербурга, Песков сказал, что президент России Владимир Путин пообещал белорусскому коллеге Александру Лукашенко кредитную поддержку республики в связи с налоговым манёвром Москвы.

Добавим, что главами государств обсуждались также геополитические вопросы. Встреча продлилась пять часов 20 минут.