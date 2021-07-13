Киев, , 19:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил в качестве кандидата на пост министра внутренних дел народного депутата фракции «Слуга народа» Дениса Монастырского.

С соответствующим предложением Зеленский выступил на заседании фракции «СН» вечером 13 июля, сообщил депутат Александр Качура.

Качура отметил, что на заседании фракции, кроме Зеленского, присутствует также премьер-министр Денис Шмыгаль. В настоящий момент идёт обсуждение предложенной кандидатуры.

Монастырский в Раде нынешнего созыва является главой парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Официального представления по его кандидатуре в аппарат парламента пока не поступало.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности. Предварительно, Верховная рада утвердит его отставку 15 июля. Аваков, занимающий пост с февраля 2014 года, заявил, что он «честь имеет», но пока не уточнил причины, из-за которых он намерен покинуть правительство.