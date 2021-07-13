Утверждены 14 членов Общественной палаты Свердловской области
Екатеринбург, 13 июля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили 14 членов Общественной палаты региона. Решение приняли на заседании законодательного органа власти.
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Общественная палата Свердловской области
Прописку в новом созыве палаты получили помощница уральского предпринимателя Андрея СимановскогоАнастасия Лукичёва (фонд «Альфапатриот»), проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров и директор института экономики Уральского отделения РАН Юлия Лаврикова.
Остальные 11 человек состояли в предыдущем созыве общественного органа.
Как сообщало ИА REGNUM, прошлый созыв Общественной палаты Свердловской области возглавлял глава Свердловского союза журналистовАлександр Левин.