Киев, , 19:45 — REGNUM Суд наложил арест на имущество народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, обвиняемого вместе с лидером политической силы Виктором Медведчуком в государственной измене.

Об этом 13 июля сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что арест наложен на и движимое, и на недвижимое имущество парламентария. Также в сообщении говорится, что решение об аресте имущества Козака суд принял в «два этапа» — 31 мая и 16 июня.

ИА REGNUM напоминает, что в мае генпрокуратура Украины выдвинула обвинение в госизмене Медведчуку и Козаку, причем последний в этот момент, как заявили в ОПЗЖ, был на лечении в Белоруссии. На территорию Украины Козак в настоящий момент не вернулся. Также напомним, что именно он являлся владельцем трех главных оппозиционных телеканалов Украины, закрытых решениям Совнацбеза в феврале этого года.