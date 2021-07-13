Йошкар-Ола, 13 июля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил региональному минздраву создать в республике Центр стерилизационной обработки медицинских инструментов. Это современный и важный проект в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Инструменты для операции

Евстифеев подчеркнул, что речь идет о стерилизации мединструментов современным методом — ионизацией. Инициатор проекта — Росатом.

«Такой Центр у нас должен быть подготовлен, потому что стерилизация в период пандемии — очень актуальная тема. За этим будущее, и главное, что такой Центр позволяет достичь лучшего эффекта стерилизации», — заявил глава региона.

Кроме того, сейчас на территории республики в рамках нацпроекта реализуется семь региональных проектов с общим объемом финансирования около 1,5 млрд рублей. По состоянию на 12 июля профинансировано 587,9 млн рублей или 38,8% от годового плана.

Так, идут работы по проектам: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» — 29,4 млн рублей; «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — 121,4 млн рублей; «Борьба с онкологическими заболеваниями» — 1,184 млрд рублей; «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» — 61,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Марий Эл требуется около ста анестезиологов, заявила глава регионального минздрава Марина Панькова. Она подчеркнула, что на сегодняшний день анестезиологи — это самая большая потребность медицинских учреждений Марий Эл. Евстифеев поручил членам правительства региона подготовить конкретные расчеты затратной части по теме подготовки медицинских кадров до 1 августа, после направления заявки в минфин республики предложения будут учтены в бюджете следующего года.

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