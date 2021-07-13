Вашингтон, 13 июля 2021, 19:41 — REGNUM Дополнительная охрана отправлена из США на Гаити для обеспечения безопасности сотрудников американского посольства, сообщает 13 июля Reuters.
Уточняется, что из США на Гаити отправлено менее десяти силовиков. Это сделано на фоне дестабилизации обстановки в республике после убийства президент страны Жовенеля Моиза.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моиз был смертельно ранен 7 июля: на его резиденцию напали вооружённые люди. Рассматривается версия, что к нападению причастны американские силовики.
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