Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Дополнительная охрана отправлена из США на Гаити для обеспечения безопасности сотрудников американского посольства, сообщает 13 июля Reuters.

Американские военные Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что из США на Гаити отправлено менее десяти силовиков. Это сделано на фоне дестабилизации обстановки в республике после убийства президент страны Жовенеля Моиза.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моиз был смертельно ранен 7 июля: на его резиденцию напали вооружённые люди. Рассматривается версия, что к нападению причастны американские силовики.

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