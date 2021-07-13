Йошкар-Ола, 13 июля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В настоящее время Марий Эл требуется около ста анестезиологов. Об этом заявила глава регионального минздрава Марина Панькова, обсуждая с руководителем республики Александром Евстифеевым вопрос подготовки кадров.

Vk.com/maxi_ainti Петербургский врач-анестезиолог Сергей Саяпин (фото из личного архива)

Она подчеркнула, что на сегодняшний день анестезиологи — это самая большая потребность медицинских учреждений Марий Эл.

Евстифеев поручил членам правительства региона подготовить конкретные расчеты затратной части по теме подготовки медицинских кадров до 1 августа, после направления заявки в минфин республики предложения будут учтены в бюджете следующего года.

«У нас значительный слой работников медицины — это ветераны. Огромное им спасибо за то, что они находят в себе силы и продолжают трудиться в непростой пандемический период, но подготовка молодых кадров, которые приходят в отрасль, или переподготовка кадров в смысле расширения квалификации — это тоже серьезнейшая тема. Если для этого понадобится пойти на расходы регионального бюджета, мы пойдем», — заверил глава Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в создании и тиражировании новой модели медицинской организации оказания медицинской помощи в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» участвуют 17 детских и три взрослых поликлиники Марий Эл. Объем финансирования регионального проекта в текущем году составляет 29 млн рублей.

Читайте также: В Марий Эл 20 поликлиник участвуют в создании модели новой медорганизации