Киев, , 19:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский настолько боится лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, что, наплевав на конституцию и всевозможные законы, отдает указания судьям держать своего оппонента под домашним арестом, заявил 13 июля политолог Игорь Вальский, комментируя последние события в стране.

Эксперт саркастически констатировал, что Зеленскому пока далеко до военной хунты, но он уже уверенно идет по этому пути. Вальский уверен, что судилище над Медведчуком показало всю слабость власти и ее наплевательское отношение к законам.

«Написанные в офисе президента тезисы обвинения ожидаемо были разбиты в пух и прах адвокатами Медведчука, который и сам доктор юридических наук, и разбирается в законодательстве получше прокуроров и судей. Но также ожидаемо все эти аргументы защиты были проигнорированы судом. Потому что решение о продлении Медведчуку домашнего ареста было написано заранее… судебную систему офис президента в очередной раз переломал через колено», — отмечает политолог.

Специалист уверен, что решение суда по делу лидера ОПЗЖ — это сигнал всем политикам, бизнесменам, активным гражданам, который заключается в следующем: «только попробуйте пойти против режима ‑ и с вами будет то же, что и с Медведчуком».

«Только власть не учла несколько важных моментов. Первый — Медведчук для Украины сделал в разы больше, чем Зеленский. Сделал больше, пребывая в оппозиции. Договорился о приемлемой цене на газ с Россией, что позволит снизить тарифы для украинцев, договорился о производстве в Украине эффективной вакцины от коронавируса, добился снятия российских санкций с ряда украинских предприятий, организовал борьбу против преступного закона о продаже земли. На будущих выборах Медведчук составил бы серьезнейшую конкуренцию Зеленскому. И именно потому вся президентская вертикаль занимается тем, чтобы дискредитировать Медведчука… Украинцы могут умножить два на два, чтобы понять, что Зеленский на этом фоне не сделал ничего из обещанного, зато натворил много чего, о чем украинцы и подозревать не могли, выбирая его в 2019 году», — анализирует ситуацию Вальский.

Он также напомнил про фактор Путина — как считает эксперт, президент России уже дал четко понять Зеленскому, что без освобождения Медведчука никаких контактов между Киевом и Москвой не будет.

«Зеленский, понимая это, все равно повышает ставки. Ставит личное выше государственных интересов. Обещал закончить войну, но ради войны с Медведчуком фактически ставит это обещание в разряд невыполнимых», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ОПЗЖ заявили о ряде вопиющих нарушений в ходе рассмотрения судом продления меры пресечения для Медведчука — в частности, политика предупредили о судебном слушании лишь за 48 минут до начала заседания, а потом 7 томов дела были рассмотрены судом за 10 минут.