Челябинск, 13 июля, 2021, 19:26 — ИА Регнум. О задержании жителя Челябинска, устроившего драку на территории детского сада, сообщили 13 июля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты 1635)

Инцидент произошёл вечером накануне, 12 июля. Бойцы Росгвардии отправились на охраняемый объект после срабатывания тревожной сигнализации — в детский сад на улице Тимирязева в Челябинске.

Силовиков вызвал сторож, объяснив, что двое мужчин подрались на территории детского дошкольного учреждения. Выяснилось, что один из них — 35-летний челябинец — в ходе словесной ссоры нанёс своему тестю, пожилому человеку, несколько ударов в лицо.

«Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.