Вашингтон, 13 июля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Эксперты из Массачусетского технологического института (MIT) создали робота, который помогает людям одеваться по утрам, сообщает пресс-служба университетской лаборатории CSAIL.

Цитата из м∕ф «Спящая принцесса». Реж. Кэндзи Камияма. 2017. Япония Робот

Эксперты лаборатории трудятся над созданием технологий, которые упростили бы ежедневную жизнь пользователей. Так, они изобрели алгоритм, позволяющий роботизированной руке быстро и безопасно одевать людей.

Новый алгоритм уникален тем, что способен справляться с внештатными ситуациями и в случае столкновения понижать силу до минимума. Механизм способен аккуратно двигаться вокруг тела, дабы не навредить пользователям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США создали робота, способного помогать людям одеваться.

Робот, получивший название PR2, обучен облачать человека в больничную робу. Учёные надеются, что эта способность машины поможет пациентам в больницах и хосписах.