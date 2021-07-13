Вашингтон, 13 июля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск поддержал слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о необходимости вкладываться в космическую отрасль.

Daniel Oberhaus Илон Марк

Маск оставил комментарий в виде эмодзи аплодисментов под постом Рогозина Twitter.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — отметил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Илон Маск выступил по видеосвязи перед участниками марафона «Новое Знание» в Москве. Он заявил, в частности, что в России скоро может появиться представительство компании Tesla.