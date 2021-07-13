Луганск, 13 июля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся утром сегодня, 13 июля, район посёлка городского типа Калиново (ЛНР), сообщает Совместный центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.ru АГС

Территорию ЛНР обстреливали из автоматических станковых гранатомётов (АГС-17). Атака произошла в 6:55 мск со стороны посёлка городского типа Троицкое (Украина). Боевики произвели десять выстрелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 июля украинские боевики трижды атаковали территорию ЛНР, в том числе из миномётов калибра 82 мм.