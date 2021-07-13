Москва, 19 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Для Свердловской области вопросы экологии являются приоритетными. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая 19 сентября на заседании коллегии Минприроды РФ «По вопросу реализации национального проекта «Экология».

Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ Евгений Куйвашев

»Нам удалось снизить объем выбросов от стационарных источников на 7,7%. В Нижнем Тагиле на 11,3%», — сказал губернатор.

Выброс загрязненных сточных вод, по его словам, удалось сократить на более чем 4%. Кроме того, в Алапаевске заработал мусоросортировочный комплекс. Объем размещения отходов в области снизился на 5,6%. Также проводится рекультивация нарушенных земель и лесовосстановление. По словам Куйвашева, прогноз исполнения национального проекта благоприятный, и все мероприятия будут профинансированы и целевые показатели достигнуты.

Кроме того, губернатор рассказал, что взят курс на перевод общественного транспорта на газомоторное топливо, в связи с чем идет работа по развитию сети газомоторной инфраструктуры.