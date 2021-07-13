Бишкек, 13 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В январе — мае 2021 года работающие за рубежом трудовые мигранты отправили в Киргизию через различные системы денежных переводов рекордную сумму — более $986,3 млн (свыше 73,6 млрд рублей). Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Это на $287 млн (более 21,4 млрд рублей) или на 41% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Больше всего денег на родину перевели киргизстанцы, трудящиеся в России — около $962,8 млн (свыше 71,8 млрд рублей) или 97,6% от общей суммы денежных переводов.

Из стран дальнего зарубежья киргизские трудовые мигранты за пять месяцев перечислили лишь $20,5 млн (1,5 млрд рублей).