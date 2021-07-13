Красногорск, , 19:01 — REGNUM Избирательная комиссия Московской области заверила списки кандидатов в депутаты Московской областной думы от двух партий. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.

Утверждены были списки партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду». В список кандидатов подмосковного отделения партии «Новые люди» по единому избирательному округу вошли 55 человек, по одномандатным округам — 10 человек. В список кандидатов от регионального отделения социалистической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Московской области по единому избирательному округу вошли 83 человека.

Для обеих партий также был открыт специальный избирательный счет. Также региональный избирком в своем сообщении напомнил, что в 2021 году выборы в Мособлдуму, а также Госдуму пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

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