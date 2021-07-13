Белград, 13 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. По оценкам журналиста телеканала РТС Радойки Николич, в регионе Западных Балкан наблюдается самый высокий рост ВВП в Европе, а в Сербии этот показатель составил 6%. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

(сс) Intermedichbo — Milorad Dimic M.D Белград. Сербия

Журналист при этом указала, что страны Западных Балкан будут отставать от членов ЕС, поскольку Союз вкладывает больше денег в экономику своих стран, чем в государства балканского региона.

Николич добавила, что рост цен в Сербии сопровождается ростом цен на нефть и на продукты питания на мировом рынке и что инфляция в этой стране составляет от 3% до 4%.

Комментируя прогнозы Европейской комиссии по экономическому росту, Николич подчеркнула, что вторая половина года началась с позитивных результатов. И, по её словам, этот рост не до сих пор продолжается.