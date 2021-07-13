Филадельфия, США, , 19:36 — REGNUM Президент США Джо Байден во вторник, 13 июля, намерен выступить в штате Филадельфия, чтобы разрекламировать избирателям законопроект о защите выборов, который встретил сопротивление со стороны республиканцев в Конгрессе. Об этом сообщают местные СМИ.

Выборы launedekeg.wordpress.com

Недавно несколько республиканских штатов приняли законы, ограничивающие доступ к голосованию. Данные меры стали ответом на информацию о том, что выборы 2020 года были фальсифицированы.

Речь идет о законе, предусматривающем ужесточения для избирателей, голосующих заочно. Закон ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

В ответ Байден подготовил законопроект о праве голоса, но данную инициативу ждет непростой путь в Конгрессе, где ей будут всячески противостоять республиканцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры тридцатки самых больших компаний Мичигана, в том числе General Motors и Ford, осудили затрагивающий систему голосования законопроект.

Экс-президент Дональд Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства.