Москва, , 18:53 — REGNUM Вопрос легитимности границ государств, возникших после распада СССР, остаётся достаточности актуальным. Об этом 13 июля заявил народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник на телеканале «Россия 24».

«Если брать с исторической точки зрения, то вопрос имеет место быть. Такой территории Украина никогда не имела, даже во времена Богдана Хмельницкого. Это в основном центральная часть Украины, а всё остальное — это приобретения за счёт того, что в то же время и советская власть присоединяла территории других государств к Украине. Потому что это было одно государство, Советский Союз», — заявил Олейник.

«Как решить эту проблему? Она, бывает, решается не только юридически — здесь я не вижу юридического решения данного вопроса. Но когда кто-то выполняет чужую волю и теряет государственность, он, безусловно, может потерять и территории», — указал он.