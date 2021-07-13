Москва, , 18:45 — REGNUM Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» президента России Владимира Путина вызвала интерес украинских политологов. Об этом 13 июля заявил народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник на телеканале «Россия 24».

«Безусловно, широкого распространения данная статья не имеет. Во-первых, это и летние каникулы, и, безусловно, есть много проблем, где люди занимаются своими вопросами. Но она попала в поле зрения всех политологов, политиков, которые интересуются этим вопросом», — заявил Олейник.

«Постепенно, я думаю, она станет и достаточно популярной в украинском обществе. Дело в том, что Путин изложил вещи, которые абсолютно понятны всем украинцам и российским читателям, потому что они хорошо изучали историю возникновения Киевской Руси, древнюю историю нашей страны», — указал он.