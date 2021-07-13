Киев, , 18:45 — REGNUM Верховная рада Украины на внеочередном заседании сегодня, 13 июля, не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса.

За принятие документа в первом чтении проголосовали всего 184 народных депутата Украины при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также депутаты не поддержали направление законопроекта в профильный комитет на повторное первое чтение. Таким образом, законопроект возвращен его инициаторам.

Отметим, что законопроектом предусматривалось исключить медицинский каннабис из реестра наркотических веществ; а также разрешалась деятельность по культивированию лекарственной конопли с низким и высоким содержанием тетрагидроканнабинола и промышленной конопли.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе всеукраинского опроса осенью 2020 года 70% респондентов высказались за легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных. 30 июня комитет Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект в первом чтении.