Торонто, Канада, 13 июля, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Жители Канады с кубинскими корнями вышли на улицы Торонто, требуя предоставить Кубе доступ к продуктам питания и лекарствам. Об этом 13 июля сообщает CP24.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Собравшиеся в Торонто граждане обратились к правительству Канады с просьбой оказать поддержку Кубе. От канадских политиков пока не последовало заявлений о конкретных действиях, но в администрации сообщили, что «тщательно следят за ситуацией».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден поддержал протестующих кубинцев. В то же время многие страны, в том числе Россия, призвали к снятию американской блокады, от который страдает остров.