Донецк, , 18:36 — REGNUM Обстрелу украинских боевиков из миномётов подвергся район села Октябрь на юге ДНР вечером 13 июля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Украинский солдат стреляет из миномета (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Атаку ВСУ осуществили в 16:10 мск со стороны села Павлополь. По району Октября боевики выпустили 12 мин калибра 120 мм.

Напомним, утром сегодня, 13 июля, украинские боевики обстреляли район посёлка Еленовка (ДНР) из миномётов калибра 120 мм. ВСУ выпустили 12 мин.

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