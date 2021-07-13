Боевики ВСУ обстреляли ДНР из тяжёлых миномётов
Донецк, 13 июля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Обстрелу украинских боевиков из миномётов подвергся район села Октябрь на юге ДНР вечером 13 июля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Украинский солдат стреляет из миномета
Атаку ВСУ осуществили в 16:10 мск со стороны села Павлополь. По району Октября боевики выпустили 12 мин калибра 120 мм.
Напомним, утром сегодня, 13 июля, украинские боевики обстреляли район посёлка Еленовка (ДНР) из миномётов калибра 120 мм. ВСУ выпустили 12 мин.