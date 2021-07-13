Донецк, 13 июля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Обстрелу украинских боевиков из миномётов подвергся район села Октябрь на юге ДНР вечером 13 июля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Атаку ВСУ осуществили в 16:10 мск со стороны села Павлополь. По району Октября боевики выпустили 12 мин калибра 120 мм.

Напомним, утром сегодня, 13 июля, украинские боевики обстреляли район посёлка Еленовка (ДНР) из миномётов калибра 120 мм. ВСУ выпустили 12 мин.