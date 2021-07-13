Москва, , 18:30 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видеозапись перехвата российским истребителем Су-30 самолёта-разведчика ВВС США EP-3E «Арес» над акваторией Чёрного моря.

Видео опубликовано 13 июля на официальном YouTube-канале Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля средства контроля воздушного пространства обнаружили над Чёрным морем идущий к государственной границе России воздушный объект. Для его идентификации и с целью недопущения нарушение границы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

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