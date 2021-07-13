Киев, , 18:33 — REGNUM В партии «Слуга народа» есть два кандидата на должность министра внутренних дел Украины после отставки нынешнего главы ведомства Арсена Авакова, сообщают 13 июля украинские СМИ.

Согласно информации СМИ, ключевые кандидаты на пост — депутат «Слуги народа» Александр Бакумов и представитель этой же политической силы, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Ряд источников отмечает, что в офисе президента Зеленского обсуждали возможное назначение главой МВД нынешнего секретаря Совнацбеза Алексея Данилова, однако в итоге отказались от этой идеи.

СМИ отмечают, что сегодня может состояться заседание фракции «Слуга народа» с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященное ряду актуальных вопросов, в том числе и кадровому. Кроме того, отставку Авакова должна утвердить Верховная рада.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Арсен Аваковофициально подтвердил, что подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.