Киев, , 18:26 — REGNUM Заявление Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины опубликовала 13 июля пресс-служба украинского МВД.

Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/photos/a.228149330605099/4156385201114806/

«Согласно ч. I ст. 18 закона Украины «О кабинете министров Украины» подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел», — сообщается в заявлении украинского чиновника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление будет рассмотрено Радой послезавтра, 15 июля. Однако украинский депутат Елизавета Ясько («Слуга народа») в соцсети написала, что заявление Авакова парламентарии могут рассмотреть и завтра, 14 июля.

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