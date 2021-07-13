Киев, , 18:24 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщила пресс-служба министерства вечером 13 июля.

Эту же информацию сам Аваков подтвердил в социальных сетях, обнародовав фотографию своего заявления об отставке.

«Согласно части первой статьи 18 закона Украины «О Кабинете министров Украины» подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!», — говорится в комментарии министра.

При этом он пока что ничего не говорит о причинах, из-за которых было принято соответствующее решение.

ИА REGNUM отмечает, что накануне, вечером 12 июля, Аваков встретился с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом, который временно исполняет обязанности посла на Украине. Встреча с Аваковым стала первой для Кента после прибытия в Киев.