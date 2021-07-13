Монтевидео, , 19:38 — REGNUM Уругвайский профсоюз Pit-Cnt 13 июля выразил свою солидарность с Кубой и попросил международное сообщество осудить блокаду США, сообщает Prensa Latina.

Организация напомнила, что вопреки враждебной политики Вашингтона, Куба осталась верна «своим глубоким революционным видениям, заботясь о здоровье, питании и образовании своего народа».«В очередной раз (представители) PIT-CNT требуют уважать суверенитет каждой из стран мира», — говорится в конце заявления.

Напомним, ранее CNN сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена не собирается в ближайшее время изменять политику в отношении Кубы.