Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM В Константиновском дворце (Санкт-Петербург) завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает 13 июля телеграм-канал «Пул Первого».

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

Встреча длилась пять часов и 20 минут. По предварительным данным, заявлений для прессы не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повестке переговоров глав России и Белоруссии, в том числе о теме западных санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются три часа