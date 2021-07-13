Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Константиновском дворце (Санкт-Петербург) завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает 13 июля телеграм-канал «Пул Первого».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Встреча длилась пять часов и 20 минут. По предварительным данным, заявлений для прессы не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повестке переговоров глав России и Белоруссии, в том числе о теме западных санкций.