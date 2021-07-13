Кострома, 13 июля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Водители автобусов, обслуживающих муниципальные маршруты No 57 и 94 в Костроме отказываются принимать оплату за проезд по карте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Автобус в Костроме

Водители ссылаются на отсутствие терминалов и отказывают горожанам в обслуживании с формулировками «жалуйтесь куда хотите, нам это безынтересно». Информационное агентство обратилось за комментариями к оператору, поставившему валидаторы для всех костромских автобусов — ивановскому предприятию «Информационные Банковские Технологии».

«Все костромские перевозчики обеспечены необходимым оборудованием, оно «прошито» для приема банковских карт. Почему организация ООО «ЗаВлаН», чьи автобусы обслуживают костромские маршруты No 57 и 94 в Костроме не хочет принимать банковские карты у пассажиров, мне не ясно. Вероятно, это позиция либо предпринимателя, либо водителей », — пояснила директор ООО «ИБТ» Марина Новожилова.

Напомним, попытки внедрить «безнал» в костромском общественном транспорте предпринимались с 2020 году. К весне 2021 года проблема была решена -терминалы появились не только в муниципальном, но и в частном транспорте. Руководитель Управления городского пассажирского транспорта Костромы СергейБудько пообещал «ещё раз переговорить с перевозчиками» и «разобраться в проблеме». ИА REGNUM будет следить за ситуацией.