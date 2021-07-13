Москва, , 18:12 — REGNUM Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с отечественной действительностью и, уж тем более, с российским законодательством, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя нашей страной международно-правовых обязательств не вытекает обязанность по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола», — подчеркнул Толстой в ТГ-канале.

ЕСПЧ постановил, что в России должны обеспечить уважение частной и семейной жизни, продолжил депутат.

«Ну, так они в России обеспечены в полной мере. Только семья — это союз между мужчиной и женщиной, и никак иначе. Так что рано радуетесь, дамы, господа и остальные — неопределившиеся, уж не знаю, как вас теперь называют в авиакомпании «Люфтганзе», — предупредил Толстой.

Высосанные из пальца аргументы и попытки давления на российскую правовую систему не пройдут, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рассмотрев жалобы, поступившие из России, на отказ в регистрации трёх однополых браков, ЕСПЧ вынес решение, согласно которому действия российских властей нарушают статью 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

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