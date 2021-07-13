13 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Общественное мнение — важный параметр в усилиях Греции и Албании по существенному улучшению отношений и урегулированию разногласий этих двух стран. А мнения жителей этих двух стран по острым вопросам зачастую диаметрально противоположны, рассказывает в газете To Vima профессор, руководитель программы по Юго-Восточной Европе в Греческом фонде европейской и международной политики Яннис Армаколас.

Климент Александров, , 20:19 — REGNUM «Возвращение» Греции на Балканы движется через трудное, но в конечном счете необходимое примирение с соседними странами, такими как Северная Македония, Албания и Косово. В этом контексте полезные выводы для понимания роли общественного мнения в двусторонних отношениях предлагают параллельные опросы общественного мнения в Греции и Албании, проведенные Греческим фондом европейской и международной политики (ELIAMEP) и фондом Открытого общества Албании в сотрудничестве с Отделом исследований общественного мнения Университета Македонии и Центром обработки данных.

Балканский рубеж Иван Шилов © ИА REGNUM

Есть несколько оптимистичных выводов, на которых могут основываться усилия по урегулированию споров и укреплению связей между двумя этими странами. Например, граждане и Греции, и Албании согласны в том, что двусторонние отношения значительно улучшились по сравнению с прошлым; между этими государствами нет чувства взаимной угрозы; старые проблемы, такие как албанская иммиграция, преодолены и более того — теперь объединяют два народа; албанское общественное мнение признает позитивный вклад и помощь Греции в сложный посткоммунистический период. На самом деле, основываясь на этом и других исследованиях, проведенных ELIAMEP, кажется, что наиболее важной проблемой является негативное отношение греческого общественного мнения к балканским соседям, а не отношение соседних обществ к грекам.

Балканcкий полуостров. Вид из космоса Nasa.gov

Однако долгосрочное сотрудничество с Албанией предполагает урегулирование некоторых важных споров и проблем, и чтобы лучше ориентироваться в этом процессе, полезно понять общественную позицию по данному вопросу. И вот здесь, похоже, между Грецией и Албанией лежит глубокий разрыв. Так, в Албании трое из десяти респондентов (30%) считают делимитацию морских зон наиболее важной проблемой. Этому же вопросу уделяется мало внимания со стороны греческого общественного мнения (1,5%). Данное различие очевидно подчеркивает особенности албанского общественного мнения. Уже начиная с периода соглашения между Афинами и Тираной 2009 года, которое было фактически аннулировано Конституционным судом Албании, этот вопрос подавался албанскими СМИ в драматических тонах. Решение греческого правительства вновь заключить соглашение с Албанией, на этот раз путем передачи данного вопроса в Международный суд, является особенно важным. Если судебное определение морских зон проходит гладко и обе стороны избегают популистской эксплуатации вопроса, оно может заметно улучшить климат на уровне общественного мнения.

Более сложной является ситуация в отношении второго по важности вопроса для албанского общественного мнения (26%) — чамских албанцев. [Чамиды, чамы — подгруппа албанцев, которые первоначально проживали в западной части региона Эпир на северо-западе Греции. У чамов особая культурная идентичность, построенная на специфически смешанном албанском и греческом влиянии. После Второй мировой войны, когда греки были сильно недовольны сотрудничеством некоторых чамов с итальянцами и немцами, одни чамы бежали в Албанию, другие — в Турцию и США; с завершением в Албании эпохи коммунизма чамы боролись за право вернуться в Грецию и получить назад конфискованное имущество].

Греческая сторона не признает существования проблемы. Но тот факт, что этот вопрос стал центральным для значительной части албанских граждан благодаря интенсивным усилиям по мобилизации общественного мнения самими чамами и националистическими группами, может осложнить действия по улучшению двусторонних отношений. В настоящее время этот вопрос в албанском обществе сильно разросся и преподносится как вопрос прав человека и исторической несправедливости, почему, разумеется, вызывает сильные эмоции. Греческая сторона должна отнестись к этому с должной осторожностью и деликатностью, даже если позиция Греции, которая широко рассматривается как юридически и исторически сильная, принципиально не изменится.

Албания Ляшко Юрий © ИА Красная Весна

Проблемным точкам, на которые указало греческое общественное мнение, тоже необходимо уделять больше внимания и лучше решать связанные с ними вопросы — особенно такие решения нужны от албанской стороны. У греческой общественности в отношении к Албании нет темы, которая резко выделялась бы на фоне прочих своим накалом. Но характерно, что озабоченность албанским национализмом и опасностью «Великой Албании» набирает среди граждан Греции самый высокий процент (12,5%). Причем этот риск был довольно-таки завышен, а соответствующие сценарии не позволяют понять реальные политико-социальные условия жизни албанского населения в разных странах. И всё же озабоченность греческого общества должна быть принята во внимание албанской стороной в контексте усилий по улучшению двусторонних отношений.

Аналогичным образом, албанское правительство должно заверить греческую сторону в своих намерениях и тщательно разобраться с положением греческого меньшинства в Албании. Уважение прав греков в Албании является вторым по важности вопросом для греческого общественного мнения (12%). По этому вопросу взгляды граждан Греции и Албании разительно расходятся. Греческая общественность убеждена, что существует серьезная проблема с соблюдением прав этих меньшинств, в то время как албанская общественность уверена, что правительство Тираны уважает и защищает эти права.

В целом фактор общественного мнения является важным параметром в усилиях Греции и Албании по существенному улучшению отношений и урегулированию разногласий этих двух стран. Существует замечательный субстрат позитивных установок и представлений, на которых могут основываться усилия. Но в общественном мнении также существуют представления, которые могут стать серьезными препятствиями. Учет этих представлений как политическими лидерами, так и гражданским обществом должен стать приоритетом в предстоящий период.