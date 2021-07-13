Ярославль, 13 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. 13 июля главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин выпустил постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий работников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Yarregion.ru Вакцинация

Обязательной вакцинации подлежат работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно — оздоровительных комплексов, фитнес — клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно — коммунального хозяйства и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер — классов); театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов и видов собственности, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово — развлекательных центрах.

Привиться будет необходимо государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

Руководитель организаций должны будут в срок до 23 июля предоставить списки сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации в больницу, где проводится вакцинация.

В таких организациях необходимо привить первым компонентом вакцины до 4 августа, а вторым — до 31 августа не менее 60% сотрудников. При наличии медицинских противопоказаний сотрудник может не проходить обязательную вакцинацию.

Одновременно аналогичное постановление выпущено в Костромской области.