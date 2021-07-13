Вашингтон, 13 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. О рекордных с 2008 года темпах инфляции в США сообщили 13 июля в американском минтруде.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

По данным ведомства, в стране индекс потребительских цен за год достиг 5,4%. Это, отмечают в минтруде, «наибольший рост за 12 месяцев после 5,4% роста за период, закончившийся в августе 2008 года».

В министерстве добавили, что в США в прошлом месяце потребительские цены увеличились по сравнению с маем на 0,9%.

Напомним, в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, начало которому было положено в США манипуляциями на рынке ипотечного кредитования.