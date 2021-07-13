Киев, , 18:02 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков действительно написал заявление об отставке, сообщают вечером 13 июля украинские СМИ со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа».

Предполагается, что сегодня же вечером может состояться закрытое заседание фракции «Слуга народа», посвященное кадровым вопросам, при участии президента Зеленского. Одним из них может стать отставка Авакова.

По информации СМИ, в случае согласия фракции Верховная рада может рассмотреть отставку Авакова в четверг, 15 июля.

Пресс-служба МВД Украины ситуацию с отставкой министра пока не комментирует.

ИА REGNUM напоминает, что Арсен Аваков возглавляет МВД Украины с февраля 2014 года. В июне соратники министра несколько раз заявляли об активизации «слухов» об отставке Авакова, пообещав не реагировать на заявления такого рода.