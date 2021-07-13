Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В начале новой рабочей недели в Санкт-Петербурге откроются прививочные шатры, в которых будут делать прививки от коронавируса. К 19 июля их планируется полностью дооснастить и подготовить к приему пациентов.

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Как сообщает 13 июля издание Смольного «Петербургский дневник», вакцинация в таких шатрах, по предварительным данным, начнется во вторник, 20 июля.

«Шатры будут расположены в парке 300-летия Санкт-Петербурга и около станции метро «Василеостровская» , — уточняется в сообщении.

Напомним, по данным на вечер 12 июля, в Петербурге прошли вакцинацию 1 074 196 горожан, из них 762 103 человека полностью закончили цикл вакцинации. В настоящий момент, помимо районных поликлиник и некоторых больниц, пройти вакцинацию можно в ТРЦ и ТРК. На днях открылись новые мобильные прививочные пункты в ТРК «Питерлэнд», «ПИК» и «Французский бульвар».