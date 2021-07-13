Киев, , 17:54 — REGNUM Уголовное дело, возбужденное властью против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, имеет все признаки политически мотивированного преследования, заявил в эфире украинского телевидения 13 июля народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Парламентарий отметил, что прокуратура до сих пор не представила веских аргументов в пользу своей позиции. Кроме того, подчеркнул Шуфрич, есть подозрения, что власть оказывает влияние на решения суда.

«Мы видим признаки явного политического преследования… Когда Виктора Медведчука и его адвокатов предупредили о судебном слушании по поводу продления сроков расследования лишь за 48 минут до начала заседания, а потом 7 томов дела были рассмотрены судом за 10 минут — это демонстрация абсолютного беспредела, неуверенности власти в своих обвинениях», — заявил Шуфрич.

Депутат сослался на мнение многих известных на Украине юристов, которые считают, что дело против Медведчука вообще не имеет под собой никакой доказательной базы и является исключительно надуманным, политически мотивированным, а его цель — повлиять на позицию не согласного с линией власти влиятельного политика.

«Это преследование оппозиции за инакомыслие. Преследование человека, требующего мира, повышения благосостояния населения и снижения коммунальных тарифов. Ведь люди сегодня доведены до нищеты, но власть не хочет, чтобы мы об этом говорили, пытается нас запугать… Но мы надеемся, что под давлением аргументов адвокатов Виктор Медведчук будет освобожден и сможет вернуться работать в Верховную раду», — сказал Шуфрич.

В завершение он отметил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует открытого и справедливого судебного процесса, в ходе которого станет еще более очевидной безосновательность обвинений против ее лидера.

ИА REGNUMнапоминает, что 9 июля Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Сторона защиты заявила, что считает решение суда незаконным, принятым с нарушениями, и поэтому будет подавать апелляцию. До этого, в феврале нынешнего года, власти Украины ввели санкции против лидера ОПЗЖ, членов его семьи и ряда людей из окружения политика.