Пекин, , 17:50 — REGNUM Широко известный актёр-каскадёр и кинопродюсер Джеки Чан заявил о своем желании вступить в Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает 13 июля газета South China Morning Post.

По утверждению издания, Чан сделал такое заявление в ходе симпозиума, организованного Киноассоциацией Китая.

«Я завидую, что собравшиеся здесь являются членами Коммунистической партии, я также считаю, что КПК замечательна, поскольку все, что обещает ее руководство, обязательно исполняется. Я бы хотел стать членом КПК», — цитирует газета слова 67-летнего киноактёра и продюсера.

Напомним, Джеки Чан, родившийся в Гонконге и там же сделавший кинокарьеру в жанре фильмов о мастерах единоборств, на данный момент является членом Народного политического консультативного совета Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснила, за счет чего вырос экспорт из РФ в Китай