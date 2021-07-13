Киев, , 17:45 — REGNUM Для Украины существует «единственный приемлемый» вариант компенсации за запуск газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию LIGA, материал опубликован сегодня, 13 июля.

Макогон уточнил, что этот вариант — новый контракт на транзит газа на 45−50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет, причём с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний.

Представитель Киева уточнил, что в контексте «СП-2» сейчас обсуждаются различные «водородные идеи», но они в нынешней ситуации не могут быть равноценной компенсацией для Украины.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо примерно 10−15 лет, чтобы перейти на возобновляемую энергетику, но в эти годы у страны должно быть «нормальное газоснабжение».

Интересно, что накануне в офисе президента заявили — Зеленский не рассчитывает на получение Украиной экономической компенсации за реализацию «СП-2», речь идёт исключительно о политических гарантиях безопасности.

Нынешний транзитный контракт между Украиной и Россией действует до 2024 года.