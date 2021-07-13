Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Ростовской области закрыто одно из уголовных дел в отношении членов «банды Цапков», промышлявших бандитизмом, убийствами, разбойными нападениями и вымогательствами в станице Кущевской Краснодарского края в 1998—2010 годах. Причиной этому стало истечение срока давности.

Цитата из мф «Следствие ведут Колобки» реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР Детективы

Вместе с тем в отношении пострадавшего от действий бандитов предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Бизнесмен утверждает, что под давлением членов «банды Цапков» отдал 70 млн рублей и дорогостоящий автомобиль. Как сообщается на сайте Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, фермер арестован на два месяца — до 5 сентября 2021 года.

Адвокаты уже подали жалобу на следователя, которая закрыла уголовное дело в отношении «банды Цапков» и подала рапорт на пострадавшего предпринимателя, пишет ряд телеграм-каналов.