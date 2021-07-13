Иркутск, 13 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Иркутска, угрожавшего сбросить трёхлетнего ребёнка с 14 этажа, сообщили 13 июля в пресс-службе регионального управления СКР.

(сс) kheinz Ребенок

Дело по статье о приготовлении к убийству малолетнего ребёнка (часть 1 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) расследуется отделом по Октябрьскому району Иркутска.

Фигурант уголовного дела — мужчина, который 13 июля, находясь на внешней стороне балкона на 14 этаже жилого дома по улице Советской, угрожал бросить вниз трёхлетнего ребёнка.

Злоумышленника задержали при содействии сотрудников СОБР, проведён его допрос. Ребёнка удалось спасти. «Известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой», — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.