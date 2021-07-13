Екатеринбург, 13 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев внёс на рассмотрение депутатов законопроект, предполагающий внесение изменений в законы «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». Данными изменениями будет реализовано право граждан на выбор получить протезы и протезно-ортопедические изделия бесплатно либо получить компенсацию за их самостоятельное приобретение, сообщает региональный Департамент информполитики.

Gubernator96.ru Евгений Куйвашев

На данный момент для свердловчан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, и людей, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны законом установлена такая мера социальной поддержки, как бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатное обеспечение при наличии медицинских показаний другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Евгений Куйвашев предложил предусмотреть возможность денежной компенсации в случае самостоятельного приобретения других протезов и протезно-ортопедических изделий.

Напомним, законом также предусмотрены компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов ежемесячные пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование платными услугами телевизионного вещания, бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении, на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении, оплата в размере 50% стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых в фармацевтических организациях по рецептам врачей и другие меры поддержки.