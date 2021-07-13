Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Серийный маньяк, который отбывает наказание за сексуальные преступления, признался в убийстве двух женщин, тела которых были обнаружены в 2013 году в лесополосе в Ленинградской области. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

PrtScr видео СК по ЛО. Ранее судимый и отбывающий срок Дмитрий Хайрудинов признался в убийстве еще двух женщин.

В апреле и октябре 2013 года вблизи автодорог «Петровское — Гостилицы» и «Гостилицы-Лопухинка» Ломоносовского района Ленобласти были найдены тела 28-летней и 35-летней женщин со следами насильственной смерти. Оперативно задержать их убийцу тогда не удалось.

За восемь лет, благодаря прогрессу криминалистики, были найдены новые улики. Они и привели в одну из колоний Ленобласти, где отбывал наказания за серию аналогичных преступлений, совершенных в 2018 году, ранее судимый за изнасилование 42-летний ДмитрийХайрудинов.

«В результате проведенной генетической экспертизы было установлено, что обвиняемым также были совершены преступления против половой свободы в отношении одной из потерпевших», — рассказали в ведомстве.

Для закрепления доказательственной базы были проведены сложные судебные экспертизы (амбулаторные, стационарная психолого-сексолого-психиатрическая, генетические, комиссионные), допрошены в качестве свидетелей несколько десятков человек. Проведена проверка показаний на месте, а также следственные эксперименты и эксгумация тел погибших.

«Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — подытожили в ведомстве.

Видео: пресс-служба СК по Ленобласти.