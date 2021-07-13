Киев, , 17:34 — REGNUM Газопровод «Северный поток-2» после его запуска можно будет остановить «буквально на любом этапе», заявил в эфире украинского телевидения 13 июля глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко отметил, что Киев уповает на санкции США, которые, по его словам, обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям. Он заявил, что санкции нужно вводить против Nord Stream 2 AG — швейцарской компании, которая будет оператором газопровода.

«Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать… Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе», — уверен глава «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в июле премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль выразил мнение, что регулирующие органы ЕС могут ограничить использование газопровода «Северный поток — 2» после его запуска.