Пушков назвал бессмысленными заявления ЕСПЧ по однополым бракам
Москва, 13 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Никакого веса заявление Европейского суда по правам человека относительно однополых браков не имеет для России, написал член Совфеда Алексей Пушков 13 июля в своем Telegram-канале.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Алексей Пушков
Комментируя вердикт ЕСПЧ, «обязавший» Россию на законодательном уровне разрешить однополые браки, сенатор отметил, что европейский суд фактически перестал быть правовым институтом, превратившись в инструмент политического влияния в руках европейской либеральной элиты.
Указав на то, что в ЕС приоритетом является политика, а не право, Пушков добавил:
«Однако признать однополые браки этот суд никого заставить не может — ни Россию, ни даже такие страны-члены ЕС как Венгрия и Польша. Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий».
Он напомнил, что в Конституции России произвольные и политизированные трактовки «обязательств» России перед Советом Европы отвергаются.