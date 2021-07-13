Москва, 13 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Никакого веса заявление Европейского суда по правам человека относительно однополых браков не имеет для России, написал член Совфеда Алексей Пушков 13 июля в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Комментируя вердикт ЕСПЧ, «обязавший» Россию на законодательном уровне разрешить однополые браки, сенатор отметил, что европейский суд фактически перестал быть правовым институтом, превратившись в инструмент политического влияния в руках европейской либеральной элиты.

Указав на то, что в ЕС приоритетом является политика, а не право, Пушков добавил:

«Однако признать однополые браки этот суд никого заставить не может — ни Россию, ни даже такие страны-члены ЕС как Венгрия и Польша. Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий».

Он напомнил, что в Конституции России произвольные и политизированные трактовки «обязательств» России перед Советом Европы отвергаются.