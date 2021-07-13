Верхняя Пышма, Свердловская область, 13 июля, 2021, 17:28 — ИА Регнум. АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) стало победителем XVIII Отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» по итогам 2020 года.

Фото: Пресс-служба УГМК

Охрана окружающей среды — одно из приоритетных направлений деятельности АО «Уралэлектромедь». На всех трех промплощадках предприятия внедрены природоохранные и ресурсосберегающие технологии, установлены современные очистные устройства и сооружения. Это позволило ещё в 2007 году достичь предельно допустимых нормативов выбросов.

Так, в медеплавильном цехе (основная площадка в Верхней Пышме) установлены газоочистные сооружения с высокой степенью очистки отходящих газов — 99,5%. В 2014—2016 гг. проведена модернизация электрофильтров химико-металлургического цеха — эффективность очистки составляет 99,7%. Примером внедрения передовых природоохранных технологий служит новый цех электролиза меди, введенный в эксплуатацию в 2012 году. В цехе предусмотрен централизованный сбор и очистка отходящих газов, система вентиляции и рекуперации тепла, укрытие ванн для снижения выноса аэрозолей в атмосферу.

Для охраны водного бассейна на предприятии организована очистка промышленных стоков основных цехов, продувочных вод оборотных систем и ливневых вод. Стоки проходят полный цикл переработки — от очистки в смесителях, отстойниках-флокуляторах и механических фильтрах до ультрафиолетового обеззараживания. Очищенная вода используется в техническом водоснабжении предприятия. В результате увеличен объём переработки промливневых стоков и прекращен сброс неочищенных стоков в открытый водоем.

Также «Уралэлектромедь» реализовала проект по очистке озера Ключи. Главная цель проекта — экологическая реабилитация и возвращение утраченного рыбо-хозяйственного статуса данного водоёма. Площадь очистки дна озера составила 135 тыс. кв. метров. А в результате очистки береговой полосы от водной растительности площадь зеркала озера увеличена на 85 тыс. кв. метров. В проект вложено более 100 млн рублей.

В филиале «Производство полиметаллов» (г. Кировград) с 2017 года ведется строительство системы сбора и очистки промливневых стоков. В филиале «Производство сплавов цветных металлов» (пос. Верх-Невинский) построены водоочистные сооружения. Реализация данного проекта позволила ликвидировать один из двух водовыпусков и очистить ливневые и дренажные воды до допустимых норм.

В АО «Уралэлектромедь» создана система комплексного управления отходами, позволяющая вести строгий учет их образования, размещения и передачи на переработку. Кроме того, с 2019 года на предприятии организован раздельный сбор бумаги, картона, пластика и т.п. для дальнейшей реализации. Цель этих мероприятий — снижение объемов отходов производства для передачи и размещения на полигонах.

Текущие затраты на содержание объектов природоохранного назначения по всем площадкам АО «Уралэлектромедь» в 2020 году составили 1,3 млрд рублей.

Действующая на предприятии система экологического менеджмента также способствует эффективной природоохранной работе. Ежегодно АО «Уралэлектромедь» подтверждает соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14 001, о чём свидетельствуют результаты внешних инспекционных аудитов.